Антимонопольный комитет Украины принял решение в 16 делах о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением.

Как сообщила пресс-служба Комитета, было установлено, что: группы (в каждую входят облгаз(ы) и облгаззбут) «Киевоблгаз», «Винницагаз», «Волыньгаз», «Львовгаз», «Запорожгаз», «Харьковгаз», «Хмельницкгаз», «Ривнегаз», «Сумыгаз», «Черновцыгаз», «Черниговгаз», «Закарпатгаз», «Днепропетровскгаз», «Житомиргаз», «Николаевгаз», «Ивано-Франковскгаз» в период с декабря 2015 по август 2019 занимали монопольное (доминирующее) положение на рынках комплексной услуги по распределению и поставки природного газа бытовым потребителям в пределах соответствующих территорий.

Эти компании с октября 2018 по август 2019 при осуществлении коммерческих расчетов доначисляли объемы использованного бытовыми потребителями природного газа сверх объемов, определенных счетчиками, то есть, злоупотребляли своим монопольным положением на указанном рынке. Таким образом, действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

За указанные нарушения Антимонопольным комитетом наложены такие штрафы на группы:

«Винницагаз» - 21 млн грн;

«Волыньгаз» - 13 млн грн;

«Днепропетровскгаз» - 34 млн грн;

«Житомиргаз» - 11 млн грн;

«Закарпатгаз» - 18 млн грн;

«Запорожгаз» - 14 млн грн;

«Ивано-Франковскгаз» - 10 млн грн;

«Киевоблгаз» - 49 млн грн;

«Львовгаз» - 13 млн грн;

«Николаевгаз» - 14 млн грн;

«Ривнегаз» - 5 млн грн;

«Сумыгаз» - 10 млн грн;

«Харьковгаз» - 33 млн грн;

«Хмельницкгаз» - 12 млн грн;

«Черновцыгаз» - 7 млн грн;

«Черниговгаз» - 13 млн грн.

Общий размер штрафов: 278 млн грн.

Вместе с этим, АМКУ обязал ответчиков: прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции; устранить последствия нарушения законодательства о защите экономической конкуренции путем осуществления перерасчета бытовым потребителям в части определения фактического объема потребления (распределения) природного газа по объекту бытового потребителя на основании данных счетчика газа, начиная с октября 2018 года.