Хакеры, совершившие кибернападение на Евроагентство по лекарственным средствам (EMA) в начале декабря, распространили в интернете похищенные документы о вакцинах против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Об этом сообщается на сайте ЕМА, передает Укринформ.

«Текущее расследование кибератаки на EMA показало, что некоторые незаконно полученные документы, связанные с лекарствами и вакцинами против COVID-19, которые принадлежат третьим лицам, были опубликованы в интернете», - говорится в сообщении.

Детали касательно того, какие именно данные попали в сеть, не уточняются. Однако отмечается, что EMA продолжает сотрудничать со следствием и уведомлять любых юридических и физических лиц, чьи документы и личные данные могли получить хакеры.

Напомним, в начале декабря хакеры, совершившие кибернападение на Европейское агентство по исследованию вакцин, получили доступ к некоторым документам относительно вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer и Moderna.