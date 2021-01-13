также в разделеМир
Италия продлит режим ЧС из-за коронавируса до конца апреля 5
Одного из участников штурма Капитолия нашли мертвым 11
Премьер Эстонии подал в отставку после коррупционного скандала 7
Навальный заявил, что возвращается в Россию 16
Президента Армении после заражения коронавирусом госпитализировали в Лондоне 20
ФБР открыло 160 дел по факту штурма Капитолия 16
В мире количество случаев коронавируса увеличилось до 92 миллионов 10
США готовят новые санкции против «Северного потока-2» 24
Пенс отказался применить против Трампа поправку об отставке 38
Якутский шаман, шедший «изгонять Путина», снова собрался в Москву 27
Трамп назвал новую попытку импичмента «крупнейшей в истории охотой на ведьм» 16
Маск утратил статус самого богатого человека в мире 21
В ЕС признали проведение переговоров с производителем российской вакцины 28
Двух россиян объявили в розыск по делу о взрывах в порту Бейрута 46
Литва может изменить название Беларуси 52
СМИ: ФБР разоблачило планы вооруженного штурма Капитолия на инаугурации Байдена 23
США объявили Кубу страной-спонсором терроризма 14
Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне 80

Хакеры, совершившие кибернападение на Евроагентство по лекарственным средствам (EMA) в начале декабря, распространили в интернете похищенные документы о вакцинах против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Об этом сообщается на сайте ЕМА, передает Укринформ.

«Текущее расследование кибератаки на EMA показало, что некоторые незаконно полученные документы, связанные с лекарствами и вакцинами против COVID-19, которые принадлежат третьим лицам, были опубликованы в интернете», - говорится в сообщении.

Детали касательно того, какие именно данные попали в сеть, не уточняются. Однако отмечается, что EMA продолжает сотрудничать со следствием и уведомлять любых юридических и физических лиц, чьи документы и личные данные могли получить хакеры.

Напомним, в начале декабря хакеры, совершившие кибернападение на Европейское агентство по исследованию вакцин, получили доступ к некоторым документам относительно вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer и Moderna.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги