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В этом отопительном сезоне стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение в столице не изменится. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Вопрос тарифов поднимается каждый отопительный сезон. Увеличивается стоимость электроэнергии и газа, которые являются основными составляющими для производства тепла и снабжения горячей водой. И это является причиной для пересмотра тарифов на тепло и горячую воду. Киев имеет обоснованные и утвержденные расчеты. Но в этом отопительном сезоне стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится! Жители многоквартирных домов будут платить за коммунальные услуги по тарифам еще 2019 года», - отметил Кличко.

По его словам, киевляне сегодня могут повлиять на суммы в платежках за коммуналку. Так, почти 800 домов уже воспользовались городским программам по энергосбережению. Термомодернизация домов позволяет уменьшить расходы за коммунальные услуги в 2-3 раза.

«И столица продолжает воплощать такие программы. На 2021 год мы выделили из бюджета более 150 тыс. гривен на мероприятия по энергосбережению. Подробнее узнать, как можно присоединиться к городским программ, можно на сайте КГГА», - сообщил Кличко.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на производство тепла для населения, бюджетных и религиозных организаций на 2021 год для 23 теплоэлектроцентралей и когенерационных установок.
ForUm

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