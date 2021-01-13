Коронавирус за прошедшие сутки обнаружили еще у 906 киевлян. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили 906 больных коронавирусом. Умерли 13 человек. Всего за период пандемии в столице 2128 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня уже 119 392», - сказал Кличко.

Среди заболевших 497 женщин в возрасте от 18 до 94 лет. И 19 девочек от одного месяца до 14 лет. А также 375 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет. И 15 мальчиков от одного месяца до 16 лет. Заболели, в частности, 25 медиков.

В больницы столицы госпитализированы 72 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 848 человек. Всего коронавирус преодолели 44 828 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевание за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 165. В Дарницком - 160. В Днепровском - 260. В Деснянском районе - 127 случай.

«Немного уменьшилось в последнее время количество больных, нуждающихся в госпитализации. Но, к сожалению, не уменьшается людей, которые находятся в больницах в тяжелом состоянии. В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1393 больных коронавирусом. Из них пятеро детей. 864 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1170 человек. Под аппаратами ИВЛ - 32 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - около 36 процентов», - сказал Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 13 января зафиксировано 6409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.