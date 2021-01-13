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По состоянию на утро 13 января в мире зарегистрировано 92 009 660 случаев коронавируса, в частности 1 970 095 смертей и 65 822 734 выздоровления.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

За ночь зафиксировали 20 856 новых случаев болезни и 1438 летальных случаев.

На сегодняшний день в США зарегистрировано 23 368 225 случаев COVID-19, в частности 389 599 смертей и 13 816 028 выздоровлений, в Индии - 10 495 816 (151 564 смерти и 10 129 111 выздоровлений), а в Бразилии 8 195 637 (204 726 смертей и 7 273 707 выздоровлений).

Украина занимает 17-е место в общей статистике.

Напомним, в Украине по состоянию на 13 января зафиксировано 6409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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