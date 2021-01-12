В 2021 году объем плановых платежей Украины Международному валютному фонду составляет около 1,6 млрд долл. США. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

«Объем плановых платежей государства в пользу МВФ в 2021 году составляет около 1,6 млрд долларов США, из которых почти 1,36 млрд - погашение основной суммы долга, 0,26 млрд долларов США - процентные платежи. Необходимость рефинансирования задолженности Украины перед МВФ требует выполнения сторонами взятых обязательств согласно действующему Соглашению stand-by, что позволит Украине привлечь финансирование МВФ на сумму около 2,9 млрд долларов США. Это будет соответствовать сумме 4 траншей кредита в рамках соответствующей квоты, два из которых были предусмотрены для получения еще в 2020 году», - написал он.

При этом Данилишин подчеркнул, что с учетом выплат по задолженности частного сектора (банковской и корпоративной), общий объем платежей из Украины в пользу нерезидентов в 2021 году составит около 15,5 млрд долл. США.

Напомним, 11 января миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.