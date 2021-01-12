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В 09:25 в селе Волосянка Сколевского района на горнолыжном курорте «Захар Беркут» остановился подъемник с 14 работниками комплекса, сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы.

В настоящее время все люди сняты с подъемника. Никому из них не понадобилась медицинская помощь. Обстоятельства остановки подъемника выясняются.

Как сообщал ForUm, 1 января в пгт Славское Сколевского района в результате выхода из строя трансформаторной подстанции произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога). Снимали 74 человека.
ForUm

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