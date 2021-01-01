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1 января в 13:35 в ГосЧС поступила информация, что в пгт Славское Сколевского района в результате выхода из строя трансформаторной подстанции произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога).

 

По данным ведомства, горно-спасательные подразделения ГосЧС начали работы по снятию туристов с кресельного подъемника. Всего на подъемнике находилось 74 человека. Температура воздуха 1 градус тепла.

По состоянию на 16:05 в пгт Славское с кресельного подъемника сняли всеx 74 человек, из них 13 детей и 3 беременных женщины. Работы завершены.
ForUm

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