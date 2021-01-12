также в разделеПолитика
Испанские СМИ пишут о росте рейтинга Медведчука и называют Зеленского «сбитым летчиком» 10
Эксперт: Только Яценюк мог взяться за американский заказ по нападкам на Медведчука без угрозы для своего низкого рейтинга 14
Розенбаум о нападках на Медведчука: Политический «труп» Яценюк выполняет заказ Вашингтона 27
КСУ: Тупицкий сам себя отправил в отпуск и живет в отеле, а не на вилле 26
В Киеве началась встреча Зеленского и Санду 29
Порошенко поблагодарил американцев за поддержку генерала Назарова 24
Стало известно, кто будет представлять Украину на инаугурации Байдена 45
Bihus.Info: Почти 70 нардепов работают на Коломойского, 100 – на Ахметова 46
У украинской делегации в ПАСЕ – новый руководитель 51
Дубинский готовит ответ на санкции США 34
Зеленский подписал закон о повышении зарплат немедицинских специалистов в сфере здравоохранения 21
НАПК ответило на обвинения «Голоса» 17
США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача 59
Джангиров: Есть два варианта вакцинации - прагматичный сценарий Медведчука и псевдопатриотическое поведение Зеленского 33
НАПК приостановило финансирование «Голоса», в партии заявили о давлении 63
Кулеба ответил Земану, сравнившему штурм Капитолия с Майданом 45
Зеленский поручил Кабмину снизить цены на газ для населения 1055
Зеленский требует рассказать людям о преимуществах «украинского» локдауна 21

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы меняет свои подходы и стратегию, чтобы соответствовать новым вызовам, заявила народный депутат, заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Перед Европой возникли новые вызовы, мир оказался в новой реальности. Поэтому наша делегация тоже меняет и свои подходы, и свою стратегию, чтобы идти в ногу со временем и соответствовать тем вызовам, которые встанут перед нашей страной и миром в 2021. Для этого нам нужно будет не только акцентировать на том, кто враг, но и заботиться о том, что хочет друг», - написала она в Facebook.

Нардеп заявила, что это определенная смена парадигмы делегации, изменение стратегического подхода. «Поэтому мы коллективно решили, что реализовать эту новую стратегию мы поручим Марии Мезенцевой, как человеку, которого уже хорошо знают и в ПАСЕ, и в других делегациях и дипломатических кругах, с которыми она активно взаимодействовала еще в парламенте, занимаясь международной деятельностью. В отношении госпожи Ясько - она ​​остается очень важным членом нашей делегации и продолжает наравне со всеми другими работать на благо страны. В частности, мы не сомневаемся, что Лиза продолжит ту титаническую работу над консолидацией усилий с нашими союзниками с Baltic+ и другими партнерами», - заявила Кравчук.

Как и в прошлом году, кандидатом на пост вице-президента ПАСЕ избран Александр Мережко.

Напомним, 11 января делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы на онлайн-заседании избрала нового главу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги