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Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы на онлайн-заседании избрала нового главу.

Об этом сообщила экс-руководительница делегации Елизавета Ясько.

«Меня сняли с должности председателя украинской делегации в ПАСЕ. К сожалению, это сделали некоторые коллеги из «Слуги народа» вместе с ОПЗЖ», - написала она в Telegram.

Ясько заявила о серьезных разногласиях с некоторыми коллегами из «Слуги народа», «которые прониклись ценностями и действуют методами, несовместимыми с ее идеалами и убеждениями».

«Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции. К этому добавилось откровенное преклонение перед российской повесткой дня.

Раньше мне настойчиво советовали пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросам и иначе голосовать в парламенте и ПАСЕ. Я всегда отказывалась, и вот вам ответ», - заявила Ясько.

Она добавила, что остается членом делегации, членом комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ, членом политгрупы ЕНП, «но председательство передала Марии Мезенцевой».
ForUm

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