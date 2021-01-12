также в разделеПолитика
Испанские СМИ пишут о росте рейтинга Медведчука и называют Зеленского «сбитым летчиком» 10
Эксперт: Только Яценюк мог взяться за американский заказ по нападкам на Медведчука без угрозы для своего низкого рейтинга 14
Новая стратегия: В «Слуге народа» объяснили замену главы делегации в ПАСЕ 17
Розенбаум о нападках на Медведчука: Политический «труп» Яценюк выполняет заказ Вашингтона 27
КСУ: Тупицкий сам себя отправил в отпуск и живет в отеле, а не на вилле 26
В Киеве началась встреча Зеленского и Санду 29
Стало известно, кто будет представлять Украину на инаугурации Байдена 45
Bihus.Info: Почти 70 нардепов работают на Коломойского, 100 – на Ахметова 46
У украинской делегации в ПАСЕ – новый руководитель 51
Дубинский готовит ответ на санкции США 34
Зеленский подписал закон о повышении зарплат немедицинских специалистов в сфере здравоохранения 21
НАПК ответило на обвинения «Голоса» 17
США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача 59
Джангиров: Есть два варианта вакцинации - прагматичный сценарий Медведчука и псевдопатриотическое поведение Зеленского 33
НАПК приостановило финансирование «Голоса», в партии заявили о давлении 63
Кулеба ответил Земану, сравнившему штурм Капитолия с Майданом 45
Зеленский поручил Кабмину снизить цены на газ для населения 1055
Зеленский требует рассказать людям о преимуществах «украинского» локдауна 21

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко поблагодарил экс-послов США, американских военных и экспертов за поддержку украинского генерала Виктора Назарова, приговоренного в 2017 году к 7 годам лишения свободы в деле о катастрофе военно-транспортного самолета Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ил-76 летом 2014 года.

«Искренне благодарен американским друзьям и союзникам за публичную поддержку генерала Назарова, который стал жертвой предвзятого правосудия в Украине», - написал Порошенко в Facebook.

«Я полностью разделяю позицию, что в условиях российской агрессии очень важно укреплять боевой дух, решимость и патриотизм украинского войска, защищать наших смелых командиров, укреплять их авторитет», - считает пятый президент.

«Говорил об этом раньше и повторю сейчас: перекладывать ответственность на украинского генерала - это российский сценарий. Подыгрывать такому сценарию не только безответственно, но и опасно для национальных интересов Украины», - убежден Порошенко.

Он отметил, что внимательно следит за делом генерала Назарова.

«Понимаю его моральную и правовую сложность. Чувствую общественный резонанс. Разделяю и боль родных украинских воинов, погибших на борту ИЛ-76. Их убил Путин. Более того, он и дальше собирается воевать с Украиной», - написал Порошенко.

Напомним, ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

Суд приговорил генерала Назарова к 7 годам заключения, однако он подал апелляцию. В ноябре 2018 года суд решил рассмотреть апелляцию генерала Назарова сначала. Однако коллегия судей Днепровского апелляционного суда оставила без изменений приговор генерал-майору. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги