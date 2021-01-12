Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко поблагодарил экс-послов США, американских военных и экспертов за поддержку украинского генерала Виктора Назарова, приговоренного в 2017 году к 7 годам лишения свободы в деле о катастрофе военно-транспортного самолета Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ил-76 летом 2014 года.

«Искренне благодарен американским друзьям и союзникам за публичную поддержку генерала Назарова, который стал жертвой предвзятого правосудия в Украине», - написал Порошенко в Facebook.

«Я полностью разделяю позицию, что в условиях российской агрессии очень важно укреплять боевой дух, решимость и патриотизм украинского войска, защищать наших смелых командиров, укреплять их авторитет», - считает пятый президент.

«Говорил об этом раньше и повторю сейчас: перекладывать ответственность на украинского генерала - это российский сценарий. Подыгрывать такому сценарию не только безответственно, но и опасно для национальных интересов Украины», - убежден Порошенко.

Он отметил, что внимательно следит за делом генерала Назарова.

«Понимаю его моральную и правовую сложность. Чувствую общественный резонанс. Разделяю и боль родных украинских воинов, погибших на борту ИЛ-76. Их убил Путин. Более того, он и дальше собирается воевать с Украиной», - написал Порошенко.

Напомним, ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

Суд приговорил генерала Назарова к 7 годам заключения, однако он подал апелляцию. В ноябре 2018 года суд решил рассмотреть апелляцию генерала Назарова сначала. Однако коллегия судей Днепровского апелляционного суда оставила без изменений приговор генерал-майору.