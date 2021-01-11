За прошедшую неделю в Украине выявлено 41063 случая заболевания COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает УНИАН.

«За прошедшую неделю было выявлено 41063 случая заболевания коронавирусной болезнью. Это меньше, чем позапрошлой недели, когда было 47877», - сказал Степанов.

В то же время по его словам, было сделано 160927 тестирований методом ПЦР.

Степанов также подчеркнул, что лаборатории в стране на сегодняшний день загружены на 25-30% в зависимости от региона.

«На прошлой неделе были госпитализированы 15 тыс. 110 человек. Соответственно, выписаны были 15 тыс. 882 человека. Сегодня утром в наших больницах с подтвержденным диагнозом или подозрением находятся 22 тыс. 188 человек», - отметил министр.

Напомним, в Украине по состоянию на 11 января зафиксировано 4288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.