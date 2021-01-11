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В мире по состоянию на утро понедельника, 11 января, зафиксировано свыше 90,6 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже свыше 64,8 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, в мире выявлено 90 693 590 случаев COVID-19, в частности 1 943 173 летальные, выздоровели 64 813 856 человек.

С начала новых суток зафиксировано 17 276 новых случаев, из них 10 003 в Мексике. Умерли 625 человек, в частности 502 в Мексике.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (22 917 334), Индия (10 467 431), Бразилия (8 105 790), Россия (3 401 954), Великобритания (3 072 349).

Украина занимает 17-е место в общей статистике.

В общей сложности коронавирус зафиксировали в 218 странах и территориях.

Напомним, в Украине по состоянию на 11 января зафиксировано 4288 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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