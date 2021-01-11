На этой неделе члены Палаты представителей США попытаются досрочно лишить президента США Дональда Трампа полномочий.

Об этом говорится в письме спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси к членам Демократической партии, сообщает Укринформ со ссылкой на ABC News.

«На этой неделе Демократы сделают ряд шагов в Палате представителей, призванных лишить полномочий Дональда Трампа. Первым станет призыв вице-президента Майка Пенса применить 25 поправку Конституции США», - утверждает ABC News.

Отмечается, что в понедельник члены Палаты представителей США от Демократической партии проголосуют за резолюцию которой призовут пенсий «немедленно применить свои полномочия в соответствии с четвертого пункта двадцать пятой поправки Конституции США, собрав и мобилизовав верховное руководство исполнительной ветви власти и объявить, что для напуганного народа ясно: президент не способен успешно выполнять обязанности и полномочия своей должности».

Если Республиканцы заблокируют принятие этой резолюции, Демократы попытаются позже на этой неделе объявить Трампу импичмент.

«Мы просим вице-президента ответить в течение 24 часов», - написала в письме Пелоси.

Она также поинтересовалась у однопартийцев их мнениями относительно возможного отстранения законодателей, которые призывали к беспорядкам.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли 5 человек.

Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса.