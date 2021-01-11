Председатель Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш повторно заболел COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в предыдущий раз он тяжело перенес болезнь.

«Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнений, что инфицироваться можно повторно», - написал Труш.

Он призвал украинцев ответственно отнестись к карантинным ограничениям.

«Для их введения есть веские основания, а именно – высокий риск роста заболеваемости, ведь в период праздников многие люди контактировали между собой. Если мы сейчас не локализуем инфекцию, за две-три недели последствия могут быть критическими», - отметил Труш.

Напомним, первый раз коронавирус у Труша подтвердили 22 августа 2020 года.