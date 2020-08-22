также в разделеПолитика
Зеленский назвал дату встречи в нормандском формате 17
Губин: Многие чиновники присутствуют в рейтинге влиятельных только, пока есть должность 40
МВД инициирует изменения в избирательное законодательство 22
«Новое время» рассказало почему Медведчук вошел в пятерку самых влиятельных людей Украины 65
Зеленский обещает Николаевщине «серьезную, мощную дорогу, которая будет стоять 50 лет» 109
В парламент проходят четыре партии, лидируют «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа за жизнь» 44
Меркель: Европа вынуждена говорить с Путиным, ведь Лукашенко отказывается 78
Медведчук: Власть проводит антисоциальную политику накануне местных выборов 27
Зеленский потребует от Кабмина реформу села 57
Зеленский: Я очень доволен Кравчуком 12
КИУ: Зеленский использует служебные поездки для агитации за «Слугу народа» 19
Кравчук рассказал об ультиматуме РФ на переговорах ТКГ 98
МИД готовит новые предложения по развитию отношений с Беларусью 25
Болтон: Трамп считал Украину частью России 37
Третьяков: Самое опасное, что от Зеленского уходят избиратели 50+, которые железно ходят на выборы 46
Куракин: Советник главы АП признал, что украинцы устали от «новых лиц» и хотят прихода профессионалов 34
Нимченко: У ЦИК еще есть возможность вернуть свою деятельность в рамки правового поля 17
Юрий Солод: Партия ОПЗЖ является прямым конкурентом «Слуги народа» и действует на ее электоральном поле 43

Глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш заразился коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции.

Об этом Труш написал в Facebook.

«Друзья, только исследования на COVID-19 показали у меня положительный результат», - сообщил он.

Чиновник добавил, что врачи назначили ему курс медикаментозного лечения. Он будет работать дистанционно. По его словам, самочувствие после этого не улучшилось.

Напомним, в Украине зафиксирован новый антирекорд COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3270 грн.
11
Теги