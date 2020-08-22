Глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш заразился коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции.
Об этом Труш написал в Facebook.
«Друзья, только исследования на COVID-19 показали у меня положительный результат», - сообщил он.
Чиновник добавил, что врачи назначили ему курс медикаментозного лечения. Он будет работать дистанционно. По его словам, самочувствие после этого не улучшилось.
Напомним, в Украине зафиксирован новый антирекорд COVID-19.
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