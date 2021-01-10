Индонезийские дайверы в воскресенье обнаружили части обломков Boeing 737−500 на глубине 23 метра в Яванском море, через день после того, как самолет с 62 людьми на борту потерпел крушение.

Об этом сообщает AP.

«Мы получили отчеты от группы водолазов о том, что видимость в воде хорошая и ясная, что позволяет обнаружить некоторые части самолета. Мы уверены, что именно здесь разбился самолет», — говорится в заявлении главного маршала авиации Хади Тьяджанто.

По его словам, это были обломки фюзеляжа с регистрационными деталями самолета. Ранее спасатели вытаскивали с поверхности части тела, предметы одежды и обрезки металла.

«Надеюсь, что до сегодняшнего дня текущие условия и видимость на море по-прежнему будут хорошими, чтобы мы могли продолжить поиски», — сказал он.

Перерыв в поисках рейса 182 Sriwijaya Air произошел после того, как гидроакустическое оборудование на военном корабле обнаружило сигнал с самолета в месте, которое соответствовало координатам от последнего контакта, осуществленного пилотами перед исчезновением самолета в субботу днем. До сих пор неясно, что стало причиной аварии, выживших нет.

Пассажирский самолет Boeing 737−500 индонезийской компании Sriwijaya Air исчез с радаров 9 января около 14:30 по местному времени — вскоре после того, как вылетел из столицы страны, города Джакарта.

Рейс SJ182 направлялся в Понтианак (город в Индонезии) и упал в Яванское море в районе необитаемого острова Мале (архипелаг Серибу).

По данным Министерства транспорта Индонезии, на борту было 62 человека. Жители острова Ланканг нашли в прибрежных водах обломки лайнера, а также вещи пассажиров.