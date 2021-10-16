В пятницу, 15 октября, в Индонезии в провинции Западная Ява в результате несчастного случая утонуло 11 учеников местной школы.
Об этом сообщает Синьхуа.
По словам официального представителя поисково-спасательной службы Сене Вуландари, около 150 учеников одной из школ в провинции Западная Ява проводили мероприятие у реки.
По неосторожности 21 ребенок начал тонуть. Впоследствии спасатели обнаружили тела 11 погибших.
Других детей удалось спасти, однако еще двое пострадали. Их направили в больницу.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время