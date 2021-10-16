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В пятницу, 15 октября, в Индонезии в провинции Западная Ява в результате несчастного случая утонуло 11 учеников местной школы.

Об этом сообщает Синьхуа.

По словам официального представителя поисково-спасательной службы Сене Вуландари, около 150 учеников одной из школ в провинции Западная Ява проводили мероприятие у реки.

По неосторожности 21 ребенок начал тонуть. Впоследствии спасатели обнаружили тела 11 погибших.

Других детей удалось спасти, однако еще двое пострадали. Их направили в больницу.

Сейчас правоохранительные органы расследуют причины инцидента. Возраст школьников не уточняется.
ForUm

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