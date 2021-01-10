также в разделеОбщество
Третий день подряд в Украине 5 тысяч новых больных COVID-19 6
Кривонос: ВСУ готовили секретную операцию по возвращению Крыма 42
В память о погибших в авиакатастрофе МАУ Канада запускает стипендию 9
Синоптики предупредили о снеголавинной опасности на Закарпатье 8
В Минобороны назвали фейком информацию о российском картофеле для ВСУ 38
Степанов прокомментировал запрет продажы некоторых товаров 50
Водителей предупредили о гололеде на дорогах 10
Вблизи Львова обнаружена свалка медицинских отходов 74
Григорий Чапкис повторно попал в больницу 32
На Донбассе снова обострение: девять обстрелов за сутки 15
В Украине меньше 5 тысяч новых больных COVID-19 50
Минздрав: Украина может получить COVID-вакцину в ближайшее время 48
Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь Украине с получением вакцины 32
Степанов рассказал, как будут проверять российскую вакцину от COVID-19 148
В Украину вернулись моряки, которых с 2016 года удерживали в Ливии 13
Канада не согласна с суммой компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране 33
В Украине начали исследовать планшет со сбитого в Иране самолета МАУ 18
Кабмин разрешил проводить тесты на антиген к COVID-19 при въезде из Крыма и ОРДЛО 44

За сутки, 9 января, на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 10 января;

В частности, сепаратисты открывали огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов на Приазовье, неподалеку Водяного. Также они дважды проявляли вооруженную активность неподалеку Луганского и вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

«О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Среди наших воинов боевых потерь нет», - сказано в сообщении.

С начала текущих суток на Донбассе наблюдается тишина. Обстановка и в дальнейшем контролируется украинским военными.

Напомним, в Минобороны назвали фейком информацию о российском картофеле для ВСУ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги