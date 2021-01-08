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В столице коронавирус за прошедшие сутки обнаружили еще у 438 киевлян. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 438. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 2052 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 116 469», - сообщил Кличко.

Заболели 238 женщин в возрасте от 20 до 91 года, 179 мужчин в возрасте от 20 до 88 лет. И 8 девочек от 8 до 17 лет и 13 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели, в частности, 19 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 42 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 126 человек. Всего коронавирус преодолели 42 336 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 131, в Оболонском - 73 и в Деснянском районе - 58 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 8 января зафиксировано 5676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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