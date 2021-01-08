В Украине по состоянию на 8 января зафиксировано 5676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2402 человека, летальных исходов – 83, выздоровел 5131 человек, осуществлено тестирований - 20 192 (в том числе методом ПЦР - 16152, методом ИФА - 4040).
За все время пандемии в Украине заболели 1105169 человек, выздоровели - 778 345, летальных исходов - 19 588, проведено 5733555 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 438 случаев;
Винницкая область - 107 случаев;
Волынская область - 107 случаев;
Днепропетровская область - 376 случаев;
Донецкая область - 384 случая;
Житомирская область - 358 случаев;
Закарпатская область - 96 случаев;
Запорожская область - 358 случаев;
Ивано-Франковская область - 106 случаев;
Киевская область - 371 случай;
Кировоградская область - 8 случаев;
Луганская область - 113 случаев;
Львовская область - 331 случай;
Николаевская область - 418 случаев;
Одесская область - 274 случая;
Полтавская область - 115 случаев;
Ривненская область - 146 случаев;
Сумская область - 235 случаев;
Тернопольская область - 101 случай;
Харьковская область - 191 случай;
Херсонская область - 192 случая;
Хмельницкая область - 263 случая;
Черкасская область - 146 случаев;
Черновицкая область - 152 случая;
Черниговская область - 290 случаев.
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