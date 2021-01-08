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В Украине по состоянию на 8 января зафиксировано 5676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2402 человека, летальных исходов – 83, выздоровел 5131 человек, осуществлено тестирований - 20 192 (в том числе методом ПЦР - 16152, методом ИФА - 4040).

За все время пандемии в Украине заболели 1105169 человек, выздоровели - 778 345, летальных исходов - 19 588, проведено 5733555 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 438 случаев;

Винницкая область - 107 случаев;

Волынская область - 107 случаев;

Днепропетровская область - 376 случаев;

Донецкая область - 384 случая;

Житомирская область - 358 случаев;

Закарпатская область - 96 случаев;

Запорожская область - 358 случаев;

Ивано-Франковская область - 106 случаев;

Киевская область - 371 случай;

Кировоградская область - 8 случаев;

Луганская область - 113 случаев;

Львовская область - 331 случай;

Николаевская область - 418 случаев;

Одесская область - 274 случая;

Полтавская область - 115 случаев;

Ривненская область - 146 случаев;

Сумская область - 235 случаев;

Тернопольская область - 101 случай;

Харьковская область - 191 случай;

Херсонская область - 192 случая;

Хмельницкая область - 263 случая;

Черкасская область - 146 случаев;

Черновицкая область - 152 случая;

Черниговская область - 290 случаев.
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