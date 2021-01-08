В мире по состоянию на утро 8 января количество больных COVID-19 составляет 88 512 604 человека.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Worldometer.

При этом 63 620 558 человек выздоровели, 1 906 860 пациентов умерли.

Наибольшее количество больных COVID-19 - в США (22 132 045). Количество умерших - 374 124, выздоровели - 13 143 317 человек.

На втором месте Индия - 10 414 044 инфицированных (150 606 человек умерли и 10 037 398 выздоровели). На третьем месте Бразилия с 7 961 673 больными (200 498 смертей от COVID-19 и 7 096 930 выздоровели).

Напомним, в Украине по состоянию на 8 января зафиксировано 5676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.