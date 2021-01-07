Судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявляет, что давление из Офиса президента на него продолжается и он планирует покинуть Украину, передает «Украинская правда».

«Я и планирую это сделать (эмигрировать – Ред.), ничего не изменилось. Я жду отставки. Заявление лежит на столе. Рассмотрят, когда будет заседание. Я попросил охрану – мне ее не предоставили. Мне дали понять, что здесь работать не буду», – отметил он.

Слиденко в очередной раз сказал, что на него давят из Офиса президента и «доходит даже до мелочей, не имеющих отношения к КСУ».

Напомним, 30 октября 2020 года судья Конституционного суда Игорь Слиденко, который был докладчиком по делу об отмене ответственности за незаконное обогащение чиновников, заявил, что из Офиса президента на него давили и написал заявление об отставке.