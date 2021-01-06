Цена на электроэнергию для бытовых потребителей значительно ниже рыночной.

Об этом сообщил в.и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

«Цена на электроэнергию для бытовых потребителей (населения) значительно ниже рыночной, но люди все равно недовольны, потому что у них мало денег на оплату электроэнергии даже по таким ценам», - написал он.

По его словам, цена на электроэнергию на оптовом рынке Украины в среднем ниже цен у европейских соседей, тарифы на передачу и распределение в среднем значительно ниже.

«Но крупные промышленные потребители все равно недовольны, потому что одним нужна стабильность, другим гибкость, всем нужна прогнозируемость, а этого на рынке не хватает», - рассказал Витренко.

Он также напомнил о проблеме атомной и «зеленой» генераций в Украине.

«У крупнейшего производителя относительно низкая производственная себестоимость, но ему все равно катастрофически не хватает денег, потому что это дойная корова, и еще в клетке с хищниками. У «зеленых» производителей высокий тариф, по которому государство обязалось выкупать электроэнергию, но они недовольны, потому что государство перед ними задолжало», - отметил Витренко.

Как сообщалось, Кабинет Министров на заседании 28 декабря 2020 года принял постановление, которым отменил льготный тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт - 90 копеек.

Правительство с 1 января утвердило фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-час.