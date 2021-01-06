Кабинет Министров добавил товары бытовой химии и печатную прессу в перечень товаров, которые магазины смогут продавать во время жесткого карантина в Украине с 8 по 24 января.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от «Слуги народа» Василий Мокан.

«На внеочередном заседании Кабмина сегодня решения о новых датах локдауна не принимались. По инициативе главы Минздрава Максима Степанова был конкретизирован перечень товаров, которые могут подпадать под запрет продажи на время локдауна. Была добавлена возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти изменения Минздрав сегодня добавил в список товаров, которые можно приобрести», - заявил он.

Второй важный момент, по словам Мокана, заключается в том, что в течение следующих дней до введения жесткого карантина правительство, Минздрав и Минэкономики должны более подробно информировать граждан о всех деталях предстоящего жесткого карантина.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время карантина не соответствует действительности.