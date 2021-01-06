также в разделеОбщество
Шмыгаль поручил проверить информацию о подпольной вакцинации нардепов от COVID
Минздрав сменит компанию для закупки вакцины от COVID-19 8
Украина продолжит требовать возвращения похищенной в Луганске иконы 14
СМИ: Жвания идет давать показания на Порошенко по «делу Майдана» 17
Суд продлил арест Кожары до 5 марта 11
Минздрав анонсировал заключение новых договоров о поставках COVID-вакцины 27
В Украине планируют создать реестр вакцинированных от COVID-19 30
Во Львове изъяли более 1 тонны героина 24
Мировые СМИ проявили огромный интерес к возможности производства вакцины в Украине и клинических исследований комбинации двух вакцин ‒ «Спутник V» и AstraZeneca 34
Глава Боснии и Герцеговины пообещал вернуть скандальную икону, но не Украине 22
Кабмин увеличил численность военных, которых могут направить на службу за границей 21
Кабмин назначил замглавы МКИП, который будет отвечать за цифровизацию 8
В Украине по зафиксировано 6911 новых случаев COVID-19 31
Дело Шеремета: Следователи допросят владельца «белорусской пленки» 28
Гражданина Латвии судят за участие в боях на стороне «ДНР» 21
ВАКС отложил избрание меры пресечения судье Вовку 15
Иран с пятой попытки передал Украине отчет о катастрофе самолета МАУ 64
НАБУ вызывает на допрос ближайшего соратника Порошенко 86

Кабинет Министров добавил товары бытовой химии и печатную прессу в перечень товаров, которые магазины смогут продавать во время жесткого карантина в Украине с 8 по 24 января.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от «Слуги народа» Василий Мокан.

«На внеочередном заседании Кабмина сегодня решения о новых датах локдауна не принимались. По инициативе главы Минздрава Максима Степанова был конкретизирован перечень товаров, которые могут подпадать под запрет продажи на время локдауна. Была добавлена возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти изменения Минздрав сегодня добавил в список товаров, которые можно приобрести», - заявил он.

Второй важный момент, по словам Мокана, заключается в том, что в течение следующих дней до введения жесткого карантина правительство, Минздрав и Минэкономики должны более подробно информировать граждан о всех деталях предстоящего жесткого карантина.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время карантина не соответствует действительности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2239 грн.
11
Теги