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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время карантина не соответствует действительности.

Согласно постановлению КМУ №1236, которое регулирует ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные в период с полуночи 8 января 2021 до полуночи 25 января на территории Украины будет разрешена торговля только товарами, которые относятся к продуктам питания на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.

«Информация о запрете торговли лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, прессой и кормами для животных, которая вчера появилась в сети, является недостоверной», - подчеркнул министр.
ForUm

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