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Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл призвал главу Кипрской Православной Церкви архиепископа Хризостома пересмотреть свое решение о признании ПЦУ.

Фото: gr.pravoslavie.ru

Об этом сообщает издание «Ромфея».

«В этом году радость праздника Рождества Христова была омрачена печальным известием о поминовении Вами в сонме Предстоятелей Святых Церквей Божьих, лидера одной из украинских раскольнических групп. Я глубоко опечален Вашим решением», - пишет Патриарх Кирилл, отвечая на поздравления архиепископа Хризостома по случаю праздника Рождества Христова.

Далее в своем письме Патриарх Московский добавил, что «признав Сергия Думенко (митрополита Епифания) Предстоятелем Церкви Украины, как сказано в коммюнике Священного Синода Кипрской Церкви от 25 ноября, Вы, к великому огорчению, приняли в общение раскольников. К тому же Вы прекрасно знакомы с истинным Предстоятелем Украинской Православной Церкви Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием».

Предстоятель Русской Церкви подчеркнул, что «в Украине не могут  сосуществовать два митрополита, как и не могут сосуществовать на Кипре одновременно два архиепископа Кипра».

«Блаженнейший, в дни светлого праздника Рождества Христова я обращаюсь к Вам с призывом пересмотреть Ваше решение или отложить его до принятия всеправославного решения по украинскому вопросу», – написал Патриарх Кирилл в заключение.
ForUm

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