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Коронавирус за прошедшие сутки обнаружили еще у 846 киевлян. Умерли 26 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили 846 больных коронавирусом. Умерли 26 человек. Всего за период пандемии в столице 2003 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 114 369», - сообщил Кличко.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 567 человек. Всего коронавирус преодолел 40921 житель столицы. «Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 154, в Днепровском - 125 и в Соломенском районе - 104 случая», - отметил мэр.

В Украине по состоянию на утро 5 января зафиксировано 5334 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
ForUm

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