В Украине по состоянию на утро 5 января зафиксировано 5334 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За прошедшие сутки госпитализировано 1280 человек; летальных случаев – 202; 13 850 человек выздоровели; осуществлено тестирований – 39 286 (в том числе методом ПЦР - 24154, методом ИФА – 15132).
За все время пандемии в Украине заболели - 1083585 человек; выздоровели - 747408; летальных случаев – 19129.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.
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