Кремль рассматривает собственную армию как инструмент достижения внешнеполитических амбиций, поэтому приказ о вторжении в другое государство – для Москвы вопрос времени и возможностей, заявили в Службе внешней разведки Украины.

Так, на современном этапе гибридной войны Россия развернула вокруг Украины военную группировку, в которую входят две новые армии и армейский корпус: 20-я армия – уже практически сформирована, включая две дивизии общей численностью около 24 тыс. человек; 8-я армия – около 45 тыс. человек с учетом 1-го и 2-го армейских корпусов на временно оккупированных территориях Донбасса; 22-й армейский корпус - объединение в составе береговых войск ВМФ РФ, насчитывает 9 тыс. военнослужащих.

Эти подразделения получат полную оперативную готовность в ближайшее время.

Для политического давления на Украину и Запад Кремль намерен использовать стратегические военные учения «Кавказ-2020», где будут отработаны сценарий нападения на соседние страны.

Вероятным сценарием учений является также использование войск для решения вопроса водоснабжения временно оккупированного Крыма. До аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.

«В общем полуостров уже превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия. С 2016 активно восстанавливается советская инфраструктура хранения и эксплуатации ядерного оружия вблизи Феодосии (объект «Феодосия-13») и Балаклавы («Сопка»). Под военные цели ориентировано и развитие транспортной инфраструктуры полуострова, а также ее интеграция в единую транспортную систему РФ», - подчеркнули в СВР.

Президент Зеленский заявлял, что в случае нападения России на Украину со стороны временно оккупированного РФ Крыма «будет большая война» и мобилизация как мужчин, так и женщин.

Бывший замсекретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что идея президента массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России нереалистична, потому что большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены.