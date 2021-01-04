также в разделеОбщество
Гендиректор Медзакупок: Заказывать «Спутник V» нет никаких оснований 10
Уровень заболеваемости COVID-19 в Украине превышает норму более чем в 7 раз 16
Пограничники получат 10 французских вертолетов 11
Водителей предупредили о тумане и мокром покрытии 9
В армии зафиксировано 10 новых случаев COVID-19 10
В Украине меньше 5 тысяч новых случаев СOVID-19 39
От коронавируса умерла оперная певица-волонтер Тарасова 49
МОЗ Украины исключил возможность регистрации российской вакцины 35
Карпаты заморозило и засыпало снегом 64
После ДТП в 2020 году в Украине погибло более 150 детей 21
Боевики на Донбассе девять раз нарушили перемирие 9
В Украине выявили 5 тысяч случаев COVID-19 59
Украина выплачивает пенсии 660 тысячам пенсионеров с оккупированных территорий 176
Американская торговая палата призывает Кабмин пересмотреть условия локдауна 35
Дело о фальсификациях на выборах мэра Львова пошло в суд 18
Украине вернут деньги, если китайская вакцина не пройдет испытания 19
В Раде предлагают выплатить стипендии сдавшим ВНО на 200 баллов 11
Суд арестовал Микитася 32

Кремль рассматривает собственную армию как инструмент достижения внешнеполитических амбиций, поэтому приказ о вторжении в другое государство – для Москвы вопрос времени и возможностей, заявили в Службе внешней разведки Украины.

Так, на современном этапе гибридной войны Россия развернула вокруг Украины военную группировку, в которую входят две новые армии и армейский корпус: 20-я армия – уже практически сформирована, включая две дивизии общей численностью около 24 тыс. человек; 8-я армия – около 45 тыс. человек с учетом 1-го и 2-го армейских корпусов на временно оккупированных территориях Донбасса; 22-й армейский корпус - объединение в составе береговых войск ВМФ РФ, насчитывает 9 тыс. военнослужащих.

Эти подразделения получат полную оперативную готовность в ближайшее время.

Для политического давления на Украину и Запад Кремль намерен использовать стратегические военные учения «Кавказ-2020», где будут отработаны сценарий нападения на соседние страны.

Вероятным сценарием учений является также использование войск для решения вопроса водоснабжения временно оккупированного Крыма. До аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.

«В общем полуостров уже превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия. С 2016 активно восстанавливается советская инфраструктура хранения и эксплуатации ядерного оружия вблизи Феодосии (объект «Феодосия-13») и Балаклавы («Сопка»). Под военные цели ориентировано и развитие транспортной инфраструктуры полуострова, а также ее интеграция в единую транспортную систему РФ», - подчеркнули в СВР.

Президент Зеленский заявлял, что в случае нападения России на Украину со стороны временно оккупированного РФ Крыма «будет большая война» и мобилизация как мужчин, так и женщин.

Бывший замсекретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что идея президента массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России нереалистична, потому что большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7938 грн.
34
Теги