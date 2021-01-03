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В Украине показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 составляет 287,9 на 100 тысяч населения. Это более чем в семь раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания, сообщает Минздрав в воскресенье, 3 января.

Самая сложная ситуация наблюдается в Николаевской (495,5), Запорожской (464,3) областях и в Киеве (423,9). Самая лучшая ситуация – в Кировоградской (84,1), Закарпатской (110,7) и Ивано-Франковской (120,8) областях.

Продолжает сокращаться и заполненность больничных коек для больных коронавирусом. По состоянию на 2 января в стране заняты 33,3% коек. В Николаевской области заняты больше всего коек – 49%. В Киеве заполнены 39% мест. Всего в стране введено уже 65 948 коек.

При этом две недели назад в Украине показатель заболеваемости коронавирусом составлял 378,9 на 100 тысяч населения. Это более чем в девять раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Напомним, за последние 24 часа в Украине выявили 4 576 новых случаев СOVID-19. Выздоровели 6 250 человек, а скончались – 123 пациента.
ForUm

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