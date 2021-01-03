В Норвегии продолжают искать пропавших без вести после масштабного оползня в ночь на 30 декабря. Сейчас найдены тела пяти погибших, судьба еще пяти человек остается неизвестной.

Об этом сообщает NRK.

Первого погибшего нашли в пятницу, 1 января, полиция заявила, что это 31-летний Эйрик Гренолен. В субботу, 2 января были обнаружены еще три тела и одно утром 3 января.

Пять человек остаются пропавшими после оползня в городке Аск в 25 км от Осло. Спасательно-поисковая операция продолжается.

«Мы ищем там, где все еще верим, что можем найти выживших», - заявил представитель пожарно-спасательной службы Кеннет Ванген.

По данным пожарной службы, всего в воскресенье поисками на участке сдвига будут заниматься пять команд.

Кроме того, Гражданская оборона начала откачивать воду из плотины, которая протекает в зону оползня.

30 декабря в норвежском городке Аск коммуны Еррум, что располагается в 25 километрах от Осло, произошло обрушение грунта. Тогда сообщалось о 13 пострадавших и 21 пропавшем.

Длина смещения составляет 700 метров, оно серьезно повредило по меньшей мере 14 жилых домов, одно- или многоквартирных.

Дома, которые поглотил сдвиг, были расположены на специфическом глинистой почве, которая под воздействием сильных ливней, землетрясений или антропогенных факторов становится очень склонной к оползням.

В директорате по вопросам водных ресурсов и энергии сообщили, что на таких почвах в стране расположены дома около 100 тысяч людей - но не исключено, что и больше.

В среднем за год в Норвегии происходит один сдвиг в зоне почв с «быстрой» глиной.

Представитель директората Ториль Гофсгаґен отметил, что случай 30 декабря - исключительная и редкая по своим масштабам трагедия. Последний раз смещение подобного масштаба произошло в 1893 году, тогда погибли 116 человек.