Президент Молдовы Мая Санду совершит свой первый зарубежный визит в Украину. Он состоится 12 января этого года. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник Президента Игорь Жовква в статье для Зеркала недели, опубликованной в субботу, 2 января.

"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой - 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Маи Санду, который станет для нее первым с момента избрания", - отметил он.

Жовква также сообщил, что государства Северной Европы и страны Балтии - надежные союзники Украины, с которыми планируют поддерживать динамику активных контактов и взаимодействия.

«Рассчитываем на плодотворное сотрудничество со Швецией как Действующим председателем ОБСЕ в 2021 году, с Норвегией - как непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2021-2022 годах. Будем сохранять динамику интенсивных контактов с Литвой - в 2021 году планируем проведение Совета президентов Украины и Литовской Республики», - добавил Жовква.

Напомним, бывший президент Молдовы Игорь Додон после окончания своей каденции сразу же поехал в Россию.