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Бывший президент Молдовы Игорь Додон после окончания своей каденции сразу же поехал в Россию. Говорит, что у него там было несколько «рабочих» встреч.

Об этом он написал на своей странице в Facebook 25 декабря.

Додон опубликовал фотографию со своей семьей на Красной площади в Москве, недалеко от Кремля.

Кроме этого, он сообщил, что у него было несколько встреч в рамках «рабочего визита». Вместе с ним в Россию прилетели руководительница парламента Зинаида Гречаный, вице-спикер парламента Влад Бетринче, глава Гагаузской автономии в Молдове Ирина Влах и мэр Кишинева Ион Чебан.

Додон рассказал, что встречался с заместителем главы администрации президента России Владимира Путина Дмитрием Козаком для обсуждения «стратегического партнерства» между Молдовой и Россией и регионального сотрудничества, а также — с главой Госдумы Федерального собрания РФ Вячеславом Володиным.

Новым президентом Молдовы выбрали Майю Санду. Ее поддержали 57,72% жителей страны, Додона — более 42%. 24 декабря Санду официально вступила в должность.
ForUm

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