Впервые за последние четыре недели количество новых случаев коронавируса составило менее 200 тысяч в неделю. Так, на прошлой неделе было зафиксировано 191 тысяч новых случаев заболевания, что на 19% (или на 43 тысяч случаев) меньше, по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в Минздраве.

Также в ведомстве отметили уменьшение количества госпитализаций. За прошлую неделю в больницы попали 20 тысяч пациентов, что на 4 тысячи меньше, чем неделей ранее.

«Впервые за шесть недель количество выписанных из больниц превысило количество госпитализированных. Это приводит к тому, что количество занятых коек с больными коронавирусной болезнью постоянно уменьшается», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам главы Минздрава, загруженность коек, отведенных для больных COVID-19, в настоящее время составляет 35%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание Минздраву проанализировать карантинные ограничения с учетом эпидемической ситуации и рекомендаций стран Европейского Союза. Но при необходимости внести изменения в требования, которые будут действовать после 31 марта в «оранжевых» и «зеленых» зонах с учетом весенне-летнего периода.

«Низка европейских стран уже ослабляет карантинные меры для туристических поездок. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период», — отметил Шмыгаль.