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В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 885 киевлян. 16 человек умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

«Всего за период пандемии в столице 1935 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 112 356», - написал Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 73 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 508 человек. Всего коронавирус преодолели 39 911 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 229, в Днепровском - 195 и 69 случаев в Оболонском районе», - отметил мэр.  

В Украине по состоянию на утро 1 января зафиксировано 9432 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
ForUm

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