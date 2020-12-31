Министерство здравоохранения в 2020 году обеспечило поставки лекарств и лекарственных средств на 6,5 млрд грн из 12,8 млрд грн, израсходованных на закупки. Об этом на брифинге сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Укринформ.

«Всего Министерство здравоохранения на закупку лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования в течение 2020 года направило 12,8 млрд грн. Речь идет о централизованных мероприятиях, инициированных в соответствии с бюджетом этого года, а также средствах, привлеченных дополнительно из ковидного фонда. В течение 2020 года Минздрав обеспечил поставок лекарственных средств и медицинских изделий на общую сумму более 6,5 млрд грн», - сказала Шаталова.

По ее словам, в 2016 году было поставлено лекарств и лекарственных средств на 2,2 млрд грн, в 2017 году - на 3,1 млрд грн, в 2018 году - на 5 млрд грн, в 2019 - на сумму 5,4 млрд грн.

По данным Минздрава, которые озвучила Шаталова, было закуплено 5,9 млн экспресс-тестов для выявления COVID-19 на сумму 989 млн грн, медикаментов для лечения COVID-19 по централизованным закупкам - на сумму 146 млн грн, средств индивидуальной защиты для медиков, работающих с COVID-19, - на сумму более 730 млн грн.

На закупку вакцины от COVID-19 производства «Синовак», по словам Шаталовой, предусмотрено 964 млн грн.

Кроме того, было закуплено 200 аппаратов ИВЛ для больниц на сумму 84 млн грн.

Также Минздрав дал поручение закупить 416 новых автомобилей для экстренной медицинской помощи на сумму 728 млн грн. По словам Шаталовой, эта техника будет доставлена ​​в регионы в течение двух-трех месяцев.

Минздрав инициировал и закупку 161 компьютерного томографа на сумму 2,3 млрд грн. Первые 48 аппаратов уже доставлены в больницы, идет их монтаж, следующие поставки ожидаются в январе и феврале. На сумму более 1 млрд грн заключены договоры на закупку аппаратов УЗИ диагностики и рентген-систем.

Закупки осуществлялись через ГП «Медицинские закупки».

Также Минздрав сотрудничает с ПРООН и агентством Crown Agents, которые закупают для Украины лекарства и лекарственные средства по программам обеспечения лечения редких и тяжелых заболеваний: закупка иммунобиологических препаратов, иммуносупрессоров, противотуберкулезных лекарственных средств и прочее на сумму 1,8 млрд грн.

Напомним, министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил что Украина бесплатно получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX.

Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19.