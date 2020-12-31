Вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, приобретенные за средства государственного бюджета, будут абсолютно бесплатными для всех украинцев.



Как передает УНИАН, об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Все вакцины, все без исключения вакцины, которые покупают за государственные средства, будут абсолютно бесплатными для всех украинцев», - сказал Степанов.

Напомним, министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил что Украина бесплатно получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX.

Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19.