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Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за январь-сентябрь 2020 года составляло 3316,4 тысяч человек. Это 20,7% от общей численности работавших украинцев этого возраста (16 000,7 тысяч).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственная служба статистики Украины.

Самый высокий процент неформально занятых в сельском хозяйстве - 45,2%, в строительстве - 16,8% и в торговле - 15,7%. В промышленности доля неформальной занятости составляет 5,5%.

По данным Госстата, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в 2019 году в Украине составляло 3460,4 тысяч человек.
ForUm

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