Бывший собственник компании «Укрбуд», экс-нардеп Максим Микитась прибыл на заседании Шевченковского районного суда Киева, на котором планируется избрание ему меры пресечения.
Онлайн-трансляция заседания идет на YouTube-канале «Судебной власти».
Защита Микитася просит суд предоставить время для ознакомления с материалами ходатайства.
В судебном заседании объявлен двухчасовой перерыв для ознакомления адвокатов с материалами ходатайства.
Как сообщал ForUm, Микитасю сообщено о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве.
Ранее Нацполиция сообщила, что он уклоняется от получения повестки, в связи с чем судебное заседание по избранию ему меры пресечения перенесено на 17:30.
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