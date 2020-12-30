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Бывший народный депутат, экс-президент корпорации «Укрбуд» Максим Микитась не явился на судебное заседание по избранию ему меры пресечения по делу о похищении человека и вымогательстве.

Как передает УНИАН, соответствующее ходатайство прокуратуры должен был рассматривать Шевченковский райсуд Киева.

Прокуроры столичной прокуратуры, представляющие сторону обвинения, заявили, что к Микитасю необходимо применить привод, поскольку он надлежащим образом информирован о заседании суда.

Однако судья Анна Абасова отметила, что суд не имеет доказательств того, что Микитась был надлежащим образом информирован о сегодняшнем заседании, и объявила перерыв в заседании до 16:00.

Напомним, 29 декабря экс-руководителю строительной компании «Укрбуд», фигуранту дела о хищении имущества Нацгвардии Максиму Микитасю полиция сообщила о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве.

При этом в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что не владеют информацией о доказательной базе, на основании которой следователи Национальной полиции сообщили о подозрении Микитасю.
ForUm

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