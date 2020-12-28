Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что Украина не имеет целью отказаться от кредитных отношений с МВФ или другими международными финансовыми институтами. Об этом он рассказал в интервью «Экономической правде».

Ранее министр финансов Сергей Марченко оценивал возможность вернуть МВФ все долги до 2022 года и остановить сотрудничество с Фондом.

Однако председатель НБУ Кирилл Шевченко отметил, что «пока вопрос отказа от отношений с МВФ не стоит».

Он отметил, что при выборе кредитора «ты выбираешь наиболее выгодные для себя условия». Надежность бизнеса, например, качественное корпоративное управление позволяет корпорации быть «разборчивой».

«Такой же принцип отношений с международными кредиторами. Чем лучше в Украине управление, государственное управление, я уже не говорю, чем лучше страна работает, чем лучше у нее показатели, тем больше шансов выбирать между кредиторами.

Здесь я скажу, что мы с господином Марченко находимся на одной стороне. Мы оба заинтересованы в том, чтобы и в фискальном и монетарном направлении Украины оставалась стабильной страной. Но для того, чтобы получить такую картину, чтобы это стало реальностью, надо ещё много внимания уделить реальному сектору экономики».