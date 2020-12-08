Министерство финансов хотело бы снизить зависимость от внешних кредитных ресурсов. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе онлайн-конференции, передает УНИАН.

«Нам бы хотелось иметь более долгосрочные инструменты для инвестирования, чтобы быть менее зависимыми от внешних кредитов. Потому что сейчас мы, как Минфин, очень зависимы от внешних кредитных ресурсов. Это в первую очередь кредитные ресурсы МВФ, далее - макрофинансовая кредитная поддержка, далее идет Всемирный банк», - сказал Марченко.

Министр отметил, что все другие частные институциональные инвесторы смотрят, есть ли у нас программа МВФ. По словам Марченко, наличие программы означает меньшую процентную ставку и больше возможностей для заимствований.

«Конечно, в ситуации, когда мы должны внедрять изменения в антикоррупционное законодательство, и это зависит уже не от Минфина, а от парламента и других органов и институций, нам не хотелось бы таким образом быть зависимыми от внешних источников заимствований. Но имеем то, что имеем, и в этой ситуации мы вынуждены рассматривать разные варианты и комбинации», - сказал глава Минфина.

Как отметил Марченко, в части долгов и заимствований существуют ограничения в возможностях, в первую очередь, из-за большой зарегулированности рынка. Министр подчеркнул, что спрос на внутренние облигации незначительный при том, что процентные ставки достаточно высокие.

«К примеру, по трехмесячным облигациям при учетной ставке 6% и инфляции 2,4% мы одалживаем под 10%. Мы считаем это несправедливым с одной стороны, но, понимая, что это рынок, мы готовы принимать ситуацию на рынке», - сказал Марченко.

Он добавил, что Минфин хотел бы быть активным участником вторичного рынка заимствований.

«Нам бы хотелось, чтобы внутренний рынок заимствований был более развитым, мы говорим о создании вторичного рынка… Есть пожелание, чтобы вторичный рынок был активным, и мы могли привлекать инвесторов из других стран, а вкладчики могли бы вкладывать в наши облигации. При этом Минфин с целью компенсации рисков хотел бы быть активным участником на этом рынке», - отметил Марченко.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что транша Международного валютного фонда для Украины в этом году не будет.