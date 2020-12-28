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В Киеве за минувшие сутки коронавирусом заболел еще 851 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В Киеве за минувшие сутки - 851 больной коронавирусом. Десять человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1854 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 108 055», - сказал Кличко.

Среди заболевших 477 женщин в возрасте от 18 до 91 года и 19 девочек от 2 недель до 17 лет. А также 332 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет и 23 мальчика от пяти месяцев до 17 лет. Заболел, в частности, 21 медик.

В больницы столицы госпитализировали 102 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 188 человек. Всего коронавирус преодолели 37461 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 305, Днепровском -180, Оболонском районе - 107 случаев.

«Опять увеличилось количество больных коронавирусом, требующих госпитализации. Как видим, за прошедшие сутки в больницы попали более 100 киевлян. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1875 больных коронавирусом. Из них 12 детей. 1220 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1344 человека. Под аппаратами ИВЛ - 30 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - свыше 45 процентов», - сообщил Кличко.

Напомним, по состоянию на 28 декабря в Украине зафиксировано 4385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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