Академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко считает, что в стране может заканчиваться первая волна коронавируса. Об этом может свидетельствовать уменьшение количества новых случаев заражения.

Об этом Комисаренко заявил в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что сейчас в Украине проявляют меньше вируса. И это не связано с уменьшением тестирований, а наоборот.

«Как правило, тестирование делают, когда люди с признаками заболевания или после возможного контакта с инфицированными обращаются с просьбой сделать диагностику. Если меньше выявляют вирус, следовательно, меньше людей обращались за диагностикой и, возможно меньше людей были инфицированы», - заявил Комисаренко.

По его словам, уменьшение заражений происходило в разных странах по-разному.

«Возможно, что у нас на самом деле сейчас меньше людей инфицируются этим коронавирусом, и, возможно, что у нас завершается первая волна. И было бы хорошо, чтобы вторая волна вообще не началась или началась значительно позже», - добавил академик.

Напомним, по состоянию на 28 декабря в Украине зафиксировано 4385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.