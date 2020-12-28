также в разделеОбщество
28 декабря. Картина дня 10
Зеленский, Янык, Князь: Минюст назвал самые оригинальные имена детей в 2020 году 9
На Харьковщине незаконно сдавали в аренду недвижимость «Укроборонпрома» 18
На Днепропетровщине депутат райсовета организовал банду и грабил фермеров 11
Названа дата старта регистрации на пробное ВНО-2021 10
Минсоцполитики: В госбюджете хватит средств на субсидии 9
Проживающих в Польше украинцев будут вакцинировать бесплатно 13
В 2020 году большинство украинцев чувствовали себя счастливыми 10
Дело «Оптимумспецдеталь»: завершено расследование по сыну Гладковского 12
Минздрав: На украинскую вакцину от COVID-19 рассчитывать пока не стоит 9
Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме РФ 15
В ОП рассказали, где Зеленский будет праздновать Новый год 46
Минздрав: Украина начнет возвращаться к нормальной жизни весной 27
Полиция заявила о пострадавшем правоохранителе в акции под Минрегионом 8
Врач рассказал, когда в Украине может быть остановлена эпидемия коронавируса 19
Мэр, судья КСУ, экс-нардепы: Закрыты еще 6 дел о лжи в декларациях 37
За год СБУ задержала 11 агентов российских спецслужб 19
Жена нардепа Николая Тищенко собрала около 1 000 000 гривен на спасение ребенка с редким генетическим заболеванием 13

COVID-19 могут заболеть не все, у людей просто может быть мощная иммунная система. Впрочем, эти люди могут быть распространителями инфекции.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина академик НАН Сергей Комисаренко.

COVID-19 могут не заболеть люди с сильным иммунитетом, или это может зависеть от дозы вируса, отметил ученый. По его словам, люди болеют на семь типов коронавируса: четыре могут спокойно переболеть, а три - опасные.

«То есть, возможно, у людей существует перекрестный иммунитет - то есть иммунитет против тех менее опасных коронавирусов, который позволяет иммунной системе реагировать как защита против последнего коронавируса», - отметил Комисаренко.

Также, по словам ученого, если у человека мощная иммунная система, она может побороть вирус, который попал в его организм, например, от тех людей, которые живут рядом с ними.

На уточняющий вопрос журналиста о том, есть ли люди, которые никогда не заболеют COVID-19, Комисаренко ответил: «Есть. Также есть люди, которые могут сами не болеть, а быть распространителями».

Напомним, по состоянию на 28 декабря в Украине зафиксировано 4385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3136 грн.
16
Теги