также в разделеОбщество
Спасатели предупредили украинцев о штормовом ветре
В Украине зафиксировано 4385 новых случаев COVID-19 21
В Украине нашли возможность транспортировать и хранить вакцину от COVID-19 21
В Украине ожидается сильный ветер и гололедица 27
Шмыгаль: В Украине будет достаточно ресурса для закупки вакцины от коронавируса 13
Минздрав назвал регионы с наихудшей эпидситуацией 29
В армии за сутки более 30 новых случаев заболевания COVID-19 11
Более 60% больничных коек для COVID-19 в Украине свободны 10
В Украине уже более 1,025 млн случаев COVID-19 66
В МОЗ озвучили число коек с кислородом 14
Кривонос: Срочную службу можно пройти в теробороне 18
Украинские полицейские и военные спели «Щедрик» 18
Освобожденный Шумков рассказал о пытках в российской колонии 28
COVID-19 в Украине: менее 8000 новых случаев за сутки 25
Глава РПЦ Кирилл призвал не покупать «левые» свечи 17
В Украину пытались ввезти брендовые товары под видом елок, таможенники «в деле» 19
Рожкова и Сологуб подали в суд из-за выговоров Совета НБУ 14
СБУ предотвратила сбыт десятков миллионов фальшивых денег на Киевщине 19

В Национальной академии наук Украины назвали причины спада эпидемии коронавируса в Украине. В частности, люди начали понимать опасность вируса и выполняют рекомендации специалистов.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина академик НАН Сергей Комисаренко.

Кроме того, по его словам, главный фактор - это поведение самого вируса. Он становится то более контагиозным, то менее контагиозным.

«Пока что нет новостей о том, что вирус становится более или менее летальный, что он вызывает более жесткое или облегченное заболевание. Его поведение относительно течения заболевания пока что не изменилось. Но его контагиозность меняется», - пояснил он.

Ученый считает, что в Украине распространен штамм коронавируса, который не такой уж и контагиозный, как вирусы в других странах на западе Европы. Впрочем, по его словам, есть еще одна причина спада COVID-19.

«Второй фактор, также крайне важный - это то, что наши люди постепенно начинают понимать опасность вируса и заболевания COVID-19, которое он вызывает, и начинают более тщательно выполнять рекомендации карантина: маски, мытье рук и дистанцирования», - добавил он.

Напомним, по состоянию на 28 декабря в Украине зафиксировано 4385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги