По состоянию на утро 28 декабря на планете с начала пандемии в целом подтверждено 81 144 994 случая заболевания коронавирусом.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Worldometer.

Эта цифра включает 1 771 981 летальный случай.

А выздороветь от болезни уже успели 57 293 765 человек.

Самое большое число заражений зафиксировано в США (19 573 847), Индии (10 208 725) и Бразилии (7 484 285).

В Украине же, по данным Worldometer, по состоянию на утро понедельника подтверждено 1 025 989 случаев COVID-19, включая 17 774 летальных.

Напомним, по состоянию на 28 декабря в Украине зафиксировано 4385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.