также в разделеОбщество
В армии за сутки более 30 новых случаев заболевания COVID-19 6
Более 60% больничных коек для COVID-19 в Украине свободны 8
В Украине уже более 1,025 млн случаев COVID-19 31
В МОЗ озвучили число коек с кислородом 12
Кривонос: Срочную службу можно пройти в теробороне 16
Украинские полицейские и военные спели «Щедрик» 18
Освобожденный Шумков рассказал о пытках в российской колонии 22
COVID-19 в Украине: менее 8000 новых случаев за сутки 24
Глава РПЦ Кирилл призвал не покупать «левые» свечи 15
В Украину пытались ввезти брендовые товары под видом елок, таможенники «в деле» 19
Рожкова и Сологуб подали в суд из-за выговоров Совета НБУ 14
СБУ предотвратила сбыт десятков миллионов фальшивых денег на Киевщине 18
Обвиняемый в убийстве 3-летнего сына депутата частично признает вину 23
Украина будет блокировать проект по опреснению воды в Крыму 73
Католики празднуют Рождество 24
Политзаключенный Шумков, которого три года удерживали в России, вернулся в Украину 114
24 декабря. Картина дня 95
Назван самый эффективный метод борьбы с коронавирусом 92

 По состоянию на 27 декабря ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений — в Запорожской и Черкасской областях и городе Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Запорожской области — 577,9 (-), Киеве — 541,9 (-), Черкасской области — 539,9 (-) и Черниговской области — 509,1 (-).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области — 114,1 (-), в Винницкой области — 140,3 (-) и в Закарпатской области — 144,6 (-).

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано 6 113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 6 621 человек, госпитализированы — 1 674 лица и зафиксировано 72 летальных случая. Всего с начала пандемии в Украине заболело 1 025 989 человек, выписаны — 658 538 человек и зафиксировано 17774 летальных случая.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги