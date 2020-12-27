За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6 113 человек, зафиксировано 72 летальных случая, 6621 пациент выздоровел.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 27 декабря.
Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных. Днем ранее COVID-19 обнаружили у 7709 человек.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 107204 случая;
Винницкая область — 21 960 случаев;
Волынская область — 32 429 случаев;
Днепропетровская область — 56893 случая;
Донецкая область — 34 929 случаев;
Житомирская область — 38 494 случая;
Закарпатская область — 27 828 случаев;
Запорожская область — 51 703 случая;
Ивано-Франковская область — 42 828 случаев;
Киевская область — 57 331 случай;
Кировоградская область — 8225 случаев;
Луганская область — 9982 случая;
Львовская область — 59 798 случаев;
Николаевская область — 29 531 случай;
Одесская область — 68962 случая;
Полтавская область — 34 600 случаев;
Ровенская область — 40 295 случаев;
Сумская область — 40 047 случаев;
Тернопольская область — 33 452 случая;
Харьковская область — 67 868 случаев;
Херсонская область — 17 067 случаев;
Хмельницкая область — 38 378 случаев;
Черкасская область — 37 617 случаев;
Черновицкая область — 39422 случая;
Черниговская область — 29 146 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7709 человек, зафиксирован 121 летальный случай, 5145 пациентов выздоровели.
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